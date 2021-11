x

SARONNO – Oggi avrebbe dovuto rimanere senza casa per lei e la propria bimba di tre anni ma grazie alla generosità di Giorgio questo non accadrà. Arriva una boccata d’ossigeno per la mamma 42enne che avrà una ventina di giorni di tempo per trovare una soluzione al proprio problema abitativo.

Dopo l’appello lanciato dalla mamma mercoledì su ilSaronno Giorgio ha contattato la mamma e si è accordato per il pagamento del residence in cui vive fino al 26 novembre.

“Io nel mio piccolo cerco di fare quello che posso – spiega – Sicuramente ho fatto quello potevo secondo le mie possibilità per tamponare la situazione”.

Giorgio, che ha preferito non fornire ulteriori dettagli sulla sua identità, chiarisce così il suo intervento: “In questi casi non serve commentare i post di Facebook, criticare le istituzioni ma del resto non ci si può sempre girare dall’altra parte. Sono situazioni non belle, ma che possono capitare a chiunque, e io da padre di famiglia, non me la sono sentita si lasciare un’altra famiglia in mezzo la strada. Tutto qui, speriamo davvero che si muova qualcosa”.

Già perchè anche se l’emergenza, la mamma rischiava di restare senza un tetto proprio oggi, è tamponata per una ventina di giorni resta il tema di trovare una casa per la famiglia. Visto che malgrado l’impegno della 42enne che è seguita anche dai Servizi sociali del comune di Saronno non si riesce a trovare anche alla luce del lavoro a tempo determinato del marito.