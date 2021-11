x

SARONNO – Ieri mattina il sindaco Augusto Airoldi, l’assessore comunale alla Mobilità, Franco Casali, e l’assessore al Commercio, Domenico D’Amato, sono stati in via Roma per incontrare molti negozianti e imprese e confrontarsi sulle opportunità e sui problemi della nuova riqualificazione di uno dei più bei salotti della città, con specifica attenzione al tema della sosta.

“I commercianti hanno apprezzato la visita dei rappresentanti dell’Amministrazione che non avveniva da anni, nonostante il dibattito sulla via fosse in corso da tempo. Sono emerse una grande positività rispetto alla riqualificazione della via sia nell’interesse dei residenti che del commercio. Ma sono stati evidenziati anche alcuni problemi derivanti dal nuovo piano parcheggi definito con la risistemazione della via e con la realizzazione della nuova pista ciclabile” si legge in una nota del Comune. Come ricordano dall’ente locale “sono state spiegate le opportunità offerte dai parcheggi limitrofi alla via e recepite alcune osservazioni dei commercianti per favorire una maggiore rotazione dei parcheggi. L’Amministrazione tornerà nei prossimi mesi a incontrare altri commercianti della via e a proporre nuove soluzioni”.







(foto: alcuni momenti della visita in via Roma)

06112021