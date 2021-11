x

x

SARONNO – La bella giornata di sole ha permesso la perfetta organizzazione, all’aperto, dell’iniziativa “Giocando s’impara” proposta dall’assessorato alla Cultura come anteprima agli eventi di Diritti in gioco in programma dal 13 novembre.

Ieri pomeriggio Casa Morandi è diventata una sorta di grande lunapark con i giochi di una volta (come il lancio ai barattoli organizzato da Il Caminetto o le piste per i tappi), i giochi “di legno” proposti da Quattro passi di pace che ha proposto anche un maxi percorso come gioco dell’oca. Spazio anche a giochi inediti creati ispirandosi ai racconti di Gianni Rodari. Gran finale con la parete d’arrampicata del Cai e le crepes e la castagne preparate dalla Croce Rossa nel cortile.

L’iniziativa, integrata con la caccia al tesoro organizzata dalla cooperativa Koinè,ha aperto i battenti alle 10 di domenica mattina. Una cinquantina i piccoli partecipanti, prima della pausa di mezzogiorno, qualche decina in più al pomeriggio. Presente anche uno stand della banda cittadina.

“L’evento – ha spiegato l’assessore Laura Succi presentando l’iniziativa – nasce dal desiderio di essere vicini alle famiglie e ai docenti nel difficile compito di sviluppare tutte le infinite potenzialità dell’infanzia. Un bambino che gioca è un bambino felice, che impara a tessere relazioni, a conoscere il mondo, a diventare grande e consapevole”

Come detto l’iniziativa è un preludio al tradizionale appuntamento di novembre con “Diritti in gioco”.

08112021