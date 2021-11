x

CERIANO LAGHETTO – È nata la prima isola ecosostenibile di Ceriano Laghetto. La trovate in piazzale Martiri delle Foibe all’angolo con via Peppino Caimi (ingresso Giardinone) “e qui potrete ricaricare il vostro veicolo elettrico e prelevare acqua gratuitamente dalla casa dell’acqua anzi da “ul casinott dell’acqua”. Fredda, ambiente, naturale o gasata, oligominerale cerianese iper controllata da Brianzacque. Il rispetto per l’Ambiente parte dai piccoli gesti quotidiani di ognuno di noi”. Ad annunciare il taglio del nastro sono i responsabili dell’Amministrazione civica cerianese.

L’Isola ecosostenibile è stata ufficialmente aperta lo scorso fine settimana, con una cerimonia alla quale – oltre a molti cittadini – hanno partecipato il sindaco Roberto Crippa, il vicesindaco ed assessore Dante Cattaneo e tanti loro stretti collaboratori. C’è stato anche un rinfresco-apertivo, ai fornelli Michele Castelli, sempre attivo nel mondo dell’associazionismo locale.

(foto: alcuni momenti della cerimonia del taglio del nastro ufficiale dell’isola ecosostenibile di Ceriano Laghetto)

