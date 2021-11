x

SARONNO – Malore in via Padre Reina a Saronno: su segnalazione di alcuni passanti che avevano notato la presenza di un uomo in difficoltà, alle 16.25 è accorsa una ambulanza della Croce rossa cittadina, il cui equipaggio si è preso cura del paziente, che era alle prese con uno stato di intossicazione etilica. Aveva insomma bevuto decisamente troppo: è stato trasportato all’ospedale di piazza Borella e trattenuto in osservazione sino a quando ha smaltito la sbornia. Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo verificatosi fra Saronno e circondario nelle ultime settimane, fra centro e periferia.

Per una caduta accidentale al suolo, un pedone di 55 anni è stato soccorso oggi in via Duca D’Aosta a Mozzate da una ambulanza della Croce rossa di Cislago ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicato, non è grave.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa in servizio a Saronno)

