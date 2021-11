x

x

SARONNO Pubblichiamo la nota condivisa dall’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni in merito all’iniziativa “Partrcipiamo”.

Dall’incontro di ieri sera nei quartieri Regina Pacis e Cascina Colombara. Sempre interessante e stimolante il confronto con i cittadini, anche se a volte le critiche sono pesanti: sono convinta che ciò dipenda molto dal fatto che non ci si senta parte delle decisioni che vengono prese per la città e dalla difficoltà nel capire le complesse procedure della macchina amministrativa.

Mi propongo di mantenere un dialogo continuo e frequente con la città: per questo vi invito a scrivermi.per le questioni più complesse e a utilizzare l’APP Municipium per le segnalazioni puntuali di non conformità.

Rispondo alla mail [email protected]