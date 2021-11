x

x

SARONNO – Da venerdì 19 a domenica 21 novembre, ospitato nella cornice di piazza Libertà a Saronno,

si terrà “Trentino in piazza”. L’evento, che rappresenta un tradizionale appuntamento con il Trentino, è giunto alla sua ventiduesima edizione. Nelle tipiche casette di legno che sapranno ricreare un piccolo villaggio alpino, gli operatori proporranno articoli artigianali e prodotti enogastronomici della tradizione trentina. Il Trentino, grazie alle sue diverse zone climatiche che vanno dal lago di Garda fino alle cime delle Dolomiti, è in grado di offrire numerosi prodotti enogastronomici: vini, grappe, salumi, conserve, formaggi, dolci, miele e tante altre specialità che, spesso, sono uniche proprio per la loro caratteristica produzione locale. Una casetta sarà interamente dedicata alla promozione turistica della Valsugana.

Trentino in Piazza

da venerdì 19 a domenica 21 novembre a Saronno in piazza Libertà.

Orari:

venerdi dalle 12 alle 19.30, gli altri giorni dalle 9 alle 19.30.

(foto archivio; il mercatino del Trentino a Saronno in una precedente edizione)

12112021