ARESE – “Il Centro”, la struttura commerciale alle porte del Saronnese, che si trova in via Luraghi ad Arese, si prepara al Natale.

Pista di pattinaggio – Dal 24 al 6 Gennaio 2022, presso l’area eventi del mall al primo piano, 350mq di ghiaccio naturale a disposizione di tutti i pattinatori, dai più esperti a chi è alle prime armi. 10 tutor pinguini e orsetti, veglieranno su tutti con una particolare attenzione per i più piccoli. Capienza max 70 persone. Orari 14/21 giorni feriali e 10/21 sabato, domenica e festivi. Ingresso 5 euro per 60 minuti, obbligo green pass per >12 anni e mascherina obbligatoria per tutti; sanificazione continua dei pattini. A disposizione, a pagamento, calzini usa e getta.

Ruota panoramica – Una delle tante novità del Natale 2021, si trova presso l’ingresso 1 esterno (fronte Viridea), fino al 6 Gennaio 2022, con i suoi 22 metri di altezza regalerà grandi emozioni a chi si accomoderà in uno delle 16 vetture da 4 persone. Orari 14.30/21 nei giorni feriali e 10/21 sabato, domenica e festivi e feriali dal 23 dicembre in poi. Ingresso 5 euro, obbligo mascherina e distanziamento, i minori di 12 anni devono essere accompagnati.

Giostra carosello con cavalli – La giostra è un’attrazione, dedicata soprattutto ai bambini, collocata presso l’ingresso 1 esterno (fronte Viridea), fino al 6 gennaio 2022 farà da sfondo a tanti pomeriggi festanti di tutti i bambini che vorranno fare un giro in groppa a uno dei tanti cavalli per provare uno dei divertimenti più antichi e affascinanti che si conoscano, anche perché si potrà scegliere di accomodarsi anche sul cigno o all’interno di una grande tazza. Orari 14.30/21 nei giorni feriali e 10/21 sabato, domenica e festivi e feriali dal 23 dicembre in poi. Ingresso 2.5 euro – mascherina e distanziamento obbligatori.

Novità 2021 : biglietti omaggio per accedere alla ruota e alla giostra, 2.500 biglietti omaggio per la ruota panoramica e 1000 biglietti omaggio per la giostra carosello, acquistando una gift card presso l’infopoint, ingresso 2 (fino ad esaurimento scorte. I biglietti omaggio saranno disponibili da martedì 23 novembre).

Mercatino di Natale – 14 casette in legno con tanti prodotti artigianali da provare e regalare come confetture, biscotti, borse, foulard, addobbi natalizi ed essenze profumate, pantofole guanti, formaggi, miele, pelletteria. E non solo! C’è anche la parte gourmet con frittelle, crepes e cioccolata da gustare ancora caldi! Il mercatino si trova presso l’ingresso 1 esterno (fronte Viridea) e durerà fino al 9 gennaio 2022.

Wagen firmato Lowengrube – Un food truck di street food bavarese presso l’ingresso 1 esterno (fronte Viridea), attrezzato per servire panini gourmet con wurstel, brezel e tanti altri prodotti di qualità, tipici dello street food d’oltralpe, accompagnati da una selezione di birre spillate rigorosamente alla tedesca.

Orari speciali:

mercoledì 8 dicembre aperti dalle 9 alle 22.

dal 13 al 23 dicembre apertura straordinaria fino alle 23.

24 e 31 dicembre chiusura alle 19,30

25 dicembre e 1 gennaio chiusi.

02122021