x

x

SARONNO – Si conclude oggi, con il tradizionale mercatino, la quattordicesima edizione della settimana della solidarietà organizzata dalla scuola secondaria di I grado “Aldo Moro” di viale Santuario a Saronno. Nel corso di questi giorni gli alunni hanno avuto la possibilità di incontrare rappresentanti e volontari di molte associazioni locali come il Sandalo, Emergency e Prometeo, per essere sensibilizzati a tematiche quali il “commercio equo e solidale”, il “plagio psicologico in rete”, “prevenzione dell’abuso sui minori”. Si è parlato anche della tematica del rispetto dei diritti umani.

Docenti, alunni e genitori hanno organizzato il mercatino della solidarietà, che si sta svolgendo nella giornata odierna all’interno del cortile della scuola, per raccogliere fondi da destinare alle associazioni benefiche che hanno incontrato ed avuto modo di conoscere.





(foto: nel cortile della scuola Aldo Moro di viale Santuario a Saronno è in corso il mercatino solidale. I fondi raccolti saranno destinati ad associazioni locali)

11122021