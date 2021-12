x

COGLIATE – Taglio del nastro sabato 27 Novembre prenderà vita, nel parco di Via De Gasperi, della prima edizione del Xmas Village Cogliate, il villaggio natalizio. Si andrà avanti sino al 9 gennaio, nei prossimi giorni si svolgeranno laboratori per bambini, ci saranno i mercatini di Natale con hobbisti, creativi e prodotti tipici regionali; la giostra natalizia, non mancherò casa di Babbo Natale, spettacoli, bar e ristorazione con servizi di asporto di dolci, frittelle, zucchero filato e caldarroste. E’ stato anche allestito l’ufficio postale degli elfi.

L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale cogliatese del sindaco Andrea Basilico.

Tutte le date – Dopo lo scorso intenso fine settimana i prossimi appuntamenti sono quelli di sabato 4 dicembre e domenica 5 dicembre, si andrà avanti nei fine dettimana del 11 e 12 dicembre, del 18 e 19 dicembre, del 23 e 24 dicembre e dal 27 al 31 dicembre, e poi dal 2 al 9 gennaio 2022; con apertura nei giorni prefissati dalle 9 alle 23.

