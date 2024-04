ilSaronnese

UBOLDO – Un mercatino per salvare la cagnolina Betty: è questa l’idea che l’associazione Una Luce fuori dal Lager porta avanti per raccogliere fondi e pagare le cure che sono stati utili a pagare l’intervento di urgenza che la cagnolina ha subito.

Sabato 6 aprile, nella sede di via Caduti della Liberazione 123, dove risiede il canile uboldese, si terrà un mercatino, dove si potrà lasciare un’offerta volontaria per Betty o acquistare gadget, idee regalo, guinzagli, braccialetti e collane per aiutare il rifugio a sostenere le spese.

“La vita di Betty, portata in ospedale veterinario e operata d’urgenza, è ora salva. Il totale, tra operazione e ricovero, è di 2300 euro – scrivono sulla loro pagina Facebook i volontari del rifugio – e da soli proprio non ce la possiamo fare. Non lasciateci soli”.

Chi non potesse recarsi sul posto, ma volesse contribuire, può farlo con un bonifico intestato all’associazione Una Luce Fuori Dal Lager

all’iban IT 16 V 08374 33260 0000 12450547, o con paypa al link www.paypal.me/unalucefuoridallager.

(in foto: dalla pagina facebook di Una luce fuori dal Lager, la cagnolina Betty dopo l’operazione)

