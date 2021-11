x

Promuovere la salute e la prevenzione come fattori di sviluppo e di sostenibilità della società oggi è diventato un dovere di tutti. Ecco perché ci impegniamo concretamente per promuovere programmi di screening e per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione primaria e di uno stile di vita corretto, mettendo a disposizione i nostri migliori professionisti, sia nella sede di Saronno che nella sede di Paderno Dugnano” – dice il Dott. Roberto Tavella, titolare dei Centri Medici Metica.

In questo quadro si inserisce l’iniziativa attiva nel mese di Novembre, mese in cui si celebra la Giornata Mondiale del Diabete.

La Dott.ssa Laura SALI, Responsabile dell’Ambulatorio di Diabetologia ed Endocrinologia dell’Ospedale di Saronno negli ultimi 15 anni e ora punto di riferimento del Centro Medico Metica, seguirà personalmente gli screening e afferma: “Nella grande maggioranza dei casi la malattia e in particolare il diabete di tipo 2 non dà alcun sintomo: da qui nasce l’importanza dei controlli anche in assenza di sintomatologia e soprattutto in presenza di fattori di rischio tra cui livelli di glicemia non ottimali, pregresso diabete gestazionale, eccesso di peso corporeo, sedentarietà, iperalimentazione, fumo di sigaretta, ipertensione oltre a predisposizione familiare, avere cioè parenti di primo grado affetti da questa malattia.

Nell’ambito della prevenzione del diabete proponiamo anche il sondaggio parodontale perché esiste una correlazione tra parodontite e diabete: chi soffre di diabete ha un rischio tre volte superiore di ammalarsi di parodontite. Viceversa, chi soffre di parodontite ha una tendenza a sviluppare il diabete. Di questo si occuperà la Dott.ssa Aurora Germano, igienista dentale”.

Gli screening del Diabete si svolgeranno in entrambe le sedi (Saronno e Paderno Dugnano) e su prenotazione. Per conoscere i dettagli si rimanda al sito web WWW.CENTROMETICA.IT.