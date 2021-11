x

x

SARONNO – Oggi alle 15 è stato organizzata dal Collettivo Adespota a Saronno una manifestazione no green pass che, secondo quando annunciato, dovrebbe partire da piazza Libertà.

LA GENESI

La manifestazione è stata annunciata lo scorso 23 ottobre dopo vista su denunce e perquisizioni da parte della Digos, che ha deferito all’autorità giudiziaria tre giovani frequentatori del centro sociale Telos di Saronno per il corteo “no green pass” di sabato scorso a Milano, dei quali aveva parlato anche il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante una audizione al Senato.

LE MOTIVAZIONI

La manifestazione nasce “contro il green pass, contro la repressione, contro l’aumento dei prezzi, contro le morti e lo sfruttamento del lavoro“. Le motivazione sono state rese note con una serie di volantini affissi in città ma anche nei comuni limitrofi nelle ultime settimane e con due striscioni posizionati sul palazzo comunale e in via Milano.

LE PRESE DI POSIZIONE

Il sindaco Augusto Airoldi è intervenuto per ben 4 volte per condannare la manifestazione. Quando l’evento è stato annunciato ha spiegato di condannare qualsiasi posizione no green pass e no vax, ad inizio settimana ha scritto una prima missiva a Prefetto e Questore per chiedere che la manifestazione non ostacolasse la vita cittadina.

Negli ultimi giorni due nuove prese di posizione: la prima all’incontro coi cittadini in cui ha sottolineato come, pur condannando l’iniziativa, esista un diritto a manifestazione che non può essere trascurato e poi quello nella serata di ieri in cui ha spiegato di aver chiesto a Questore e Prefetto “l’applicazione delle regole stringenti che il Ministro dell’Interno ha emanato per le autorità responsabili dell’ordine pubblico, che sono le uniche in grado, per legge, di regolamentare e gestire la sicurezza di queste manifestazioni“.

Non solo il primo cittadino ha rimarcato come “con la collaborazione della polizia locale” abbia “anche presentato concreti suggerimenti per rendere il meno pesante possibile l’impatto sulla città, che purtroppo ha già spesso vissuto disagi per l’ordine e che, da giorni, sperimenta una progressiva crescita dei contagi”.