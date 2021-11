x

UBOLDO – Pro juve che, dopo la sconfitta della scorsa giornata con la Sommese, vuole tornare a vincere e prova sin dai primi minuti del primo tempo a spingere con due occasioni che però finiscono sul fondo. Primi 45 minuti che terminano con il punteggio di 0-0 in cui non si sono viste molte occasioni da gol.

Secondo tempo anch’esso abbastanza combattuto in cui però la squadra ospite, il Gorla Minore, segna la rete del vantaggio con Gallone arrivata su punizione. Gorla minore che negli ultimi 15 minuti rimane in 10 uomini a causa dell’espulsione proprio del marcatore Gallone e che rischia di non portare a casa tre punti dopo il tiro pericolosissimo di Lauria che finisce sul palo.

Partita che quindi finisce 0-1 per la squadra ospite grazie alla quale si può riavvicinare al gruppo di testa della classifica. Seconda sconfitta consecutiva invece per la Pro Juve che finisce seconda nel girone.

Aldo Falgares

Pro Juventute – Gorla Minore 0-1

PRO JUVENTUTE: Caruana, Volpi(28’ st Reda M), Soldi, Morandi, Venegoni, Conchet, Frasson(10’ st Regalati M.), Lauria(39’ st Robbiani), Colombo, Geron(28’ st Ferrario), Flores(42’ st Bergomi). A disposizione: Falcone, Ceriani, Reda S, Panaia, Regalati L. All. Colombo.

GORLA MINORE: Sarati, Milani(34’ st Balzarini), Buttazzo, Targa, Bolognini, Carpentieri, Caprino(20’ st Mazzon), Gallone, Barbaglia(10’ st Zani), Moretta, Martino(31’ st Malatesta). A disposizione: Bianchi, Maneggia, Denna, Piazzoni, Ponti. All. Morandi.

Marcatori: Gallone (G)