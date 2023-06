x x

SARONNO – Vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e anche un’ambulanza sono i mezzi di soccorso che ieri sera sono arrivati in via Pasta per un’insolita emergenza.

Tutto è iniziato intorno alle 21 quando alcuni residenti di un elegante condominio hanno tornato l’acqua infiltrarsi dal soffitto. Sono andati al piano di sopra hanno suonato il campanello senza avere risposta. E così pure al telefono. Temendo che la padrona di casa avesse avuto un malore hanno messo in moto la macchina dei soccorsi.

Sono così arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza. Aperta la porta di casa tutto è stato chiarito: la saronnese non era in casa e la lavastoviglie che perdeva acqua aveva allagato la cucina e il piano di sotto. I pompieri si sono messi all’opera per rintracciare la padrona di casa mentre i vigili del fuoco hanno prima chiuso l’acqua e quindi cercato di riparare i danni dell’allagamento.

Grande curiosità da parte dei residenti della zona e da chi si trovava in centro.

