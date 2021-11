x

UBOLDO – Su Facebook e in paese è un fiorire di messaggi di solidarietà e di sospiri di sollievo per il ritrovamento di Angelo Ceriani il 54enne scomparso qualche giorno fa.

I familiari, allertati dalle forze dell’ordine, sono partiti in serata per Bormio dove è stato ritrovato l’uomo. Al momento non è stato chiarito come mai si trovasse lì ma per la figlia Aurora e tutti i famigliari è stato sufficiente sapere che sta bene.

Di Angelo si erano perse le traccie giovedì scorso. Era stato visto in centro a Origgio, con il suo furgone Mercedes Vito bianco e poi nel tardo pomeriggio aveva provveduto alla chiusura del negozio di Uboldo, “L’Angelo dei fiori” di via San Martino attorno alle 20.30. Da allora il telefonino è stato spento e non è stato più rintracciato. La figlia Aurora si è mobilitata con i familiari e l’intera comunità lanciando diversi appelli. Le forze dell’ordine hanno scandagliato le immagini delle telecamere della videosorveglianza e dato l’allarme. Ora il lieto fine che tutta Uboldo aspettava.