SARONNO – “Mi duole comunicare che oggi è deceduto Umberto Mariani presidente del consiglio comunale dal 2004 al 2009, durante la mia seconda Amministrazione. Sono fortemente impressionato per la sua scomparsa; con Umberto avevo mantenuto una cordiale e affettuosa amicizia; mi mancherà molto per l’esempio di attaccamento alla famiglia, all’Arma, alle Istituzioni che, con la costante bonomia, hanno segnato tutta la sua vita”.

Sono le parole del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che annuncia alla città un nuovo pesante lutto per il mondo politico già provato recentemente dalla scomparsa di Benedetto Scaglione, di Paolo Strano e di Sergio Giacometti.

Mariani era un volto noto della politica saronnese non solo per gli anni in cui era stato protagonista, era stato candidato con Alleanza nazionale ma anche per l’attenzione che continuava a dedicare a questo mondo, sempre pronto a commentare quando lo si incontrava in piazza.

Al momento non è stata ancora resa nota la data del funerale.