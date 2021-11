x

CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore alla Frazione Dal Pozzo, Affari Generali, Giovani e Protezione Animali Antonella Imperato alla presa di posizione di Gianfranco Morelli in merito al nuovo nome dell’area cani cerianese.

“In una nota del 16-11-2021 Gianfranco Morelli (sinistra: Italia Viva), Presidente del Consiglio Comunale di Solaro, insinua che la scelta della Giunta Comunale di Ceriano Laghetto , di intitolare l’area cani, di via Milano (Villaggio Brollo) a Totò, sia un oltraggio.

Nella fretta di “costruire il caso” il Consigliere di Solaro ha ignorato troppi fatti: non sa (ma perché non informarsi prima?) che della Giunta Cerianese fa parte, Antonella Imperato, Assessore alla Protezione, nata e cresciuta in provincia di Salerno? Da meridionale l’Assessore non ha certo voluto umiliare sé stessa e i suoi conterranei, bensì ha voluto onorare l’attore napoletano più amato di sempre, e, soprattutto un grandissimo animalista!

Non può sapere Morelli (ma informarsi prima, proprio no?) che Totò amava moltissimo gli animali, in special modo i cani e arrivò persino a rilevare e ristrutturare a sue spese, un canile vicino Roma, “L’ Ospizio dei trovatelli” dove ospitò circa 250 randagi.

Totò si affezionò moltissimo ad un ex cane poliziotto Dick , a cui ha dedicato una poesia e che appare anche con lui nel film “Totò a Parigi”.Come ringraziamento per ciò che l’attore napoletano ha fatto per i randagi, esiste ad Albanella, in provincia di Salerno, il Rifugio Totò , gestito da Enpa.

Dunque, seguendo il ragionamento del Consigliere Morelli, anche l’ Enpa ha voluto umiliare i meridionali ?

Infine, (ma qui mancano proprio le nozioni base ) l’area cani, non è solo un posto in cui i cani fanno i bisogni, bensì un’area dedicata, in cui gli amici a quattro zampe possono girare liberamente, interagire .

Nell’area cani Antonio de Curtis in arte Totò, di Ceriano Laghetto, i cagnolini possono anche usufruire di attrezzature per l’addestramento e il gioco.

Evocano, invece, un’immagine infelice le parole scritte dal Consigliere Morelli su un noto social “ …gli scateno contro tutti i terroni del mondo ” . Lui vede i “ terroni come cani da scatenare ” a comando ? Chiaramente non gli piacciono neanche tanto i cani.

“Il pregiudizio è la tomba della ragione – conclude Antonella Imperato – bastava una minima ricerca su internet; ma, pur di avere visibilità il consigliere di Solaro ha offeso in un colpo solo Totò, i meridionali (evidentemente dimenticando le sue stesse origini pugliesi) e gli animalisti ! Anche scusarsi a questo punto sarebbe una mera presa in giro!”