TURATE – Due poliziotti scambiati per malviventi, minacciati ed uno di loro anche malmenato dalla banda rivale: è successo anche questo, ad opera del gruppo criminoso legato alla n’drangheta smantellato in una operazione delle Guardia di finanza. Lo sconcertante episodio è avvenuto a Turate. I tutori dell’ordine erano stati scambiati per emissari di un’altra banda, mentre in realtà stavano eseguendo un pedinamento con appostamento.

Il fatto, del quale si è avuta ora notizia, è del 19 ottobre 2019: gli agenti si trovavano in borghese in un posteggio per i camion all’interno di un’azienda, ora posta sotto sequestro per “infiltrazioni” della criminalità organizzata. Sonos tati avvicinati dai componenti della banda, minacciati ed uno dei poliziotti ha anche ricevuto uno schiaffo. A quel punto i poliziotti si sono qualificati, ed i malviventi si sono resi conto dell’errore commesso. C’è anche questo nel fascicolo a carico della gang calabrese.

(foto archivio: pattuglia della Guardia di finanza)

18112021