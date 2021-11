x

SARONNO – Richiede qualche intervento l’area parcheggio tra via Colombo e via Don Volpi, proprio dietro l’ospedale di Saronno. Si tratta di un’area di oltre cento posteggi per le auto, gratuita e usufruita soprattutto dai dipendenti dell’ospedale; presenti, però, alcuni punti deboli che migliorerebbero sicuramente la qualità del servizio.

In primo luogo, la siepe posta sul lato strada, molto fitta, che impedisce la vista all’interno e ponendo un problema per la sicurezza degli utenti. Migliorabile anche l’illuminazione, oltre che il fondo stradale che, in diversi punti, appare tanto sconnesso da creare pozzanghere di importanti dimensioni nei giorni di mal tempo. Non mancano episodi di abbandono di sacchi con rifiuti indifferenziati, per cui potrebbe essere utile qualche telecamera di videosorveglianza.

In passato, era stata posizionata una sbarra che limitava l’accesso agli utenti, ma, dopo un guasto, non ha più subito riparazioni. L’ingresso è gratuito e privo di limitazioni di orario da allora.

