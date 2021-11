x

SOLARO – E’ già stato montato ma non ancora attivato il t-red sulla Saronno-Monza all’altezza dell’incrocio tra via Roma e via Cavour.

Truffatori senza scrupoli, fanno credere ad un’88enne che la nipote sia ricoverata col covid.

Proteste per il degrado dell’area di sosta in via Volpi usata da cittadini, utenti e dipendenti del personale.

Ricerche anche nel Saronnese per la rapina messa a segno nel vicino comasco.

Airoldi replica ai no vax su Facebook: “L’impegno per la salute della comunità continua”.

Natale, Airoldi fa il punto delle attività dell’Amministrazione… buttandola in politica.