SARONNO – “Rappresento una amministrazione che lavora da oltre un anno per tutelare la salute dei cittadini e uscire dalla pandemia, e per me, questo, è motivo di orgoglio.

Quella stessa Amministrazione che ha chiesto alle forze dell’ordine attenzione alle manifestazioni no green pass, sempre a tutela dei miei cittadini, ad iniziare dai più fragili.

Essere attaccato ed insultato per questo ottiene un solo risultato: un impegno ancora maggiore per la salute della mia città!”

dopo l’articolo de ilSaronno sulla raffica di commenti scatenati dalla presa di posizione dopo il raid no vax in città realizzato nella notte tra venerdì e sabato scorso. Per il blitz è stata denunciata una 55 rovellaschese ed è finito nei guai anche un presunto complice. E’ il commento del sindaco Augusto Airoldi arrivato ieri sulla pagina Facebook politica del primo cittadinosulla raffica di commenti scatenati dalla presa di posizione dopo il raid no vax in città realizzato nella notte tra venerdì e sabato scorso.