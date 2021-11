Saronno contro la violenza alle donne: il programma

x

SARONNO – Un doppio appuntamento per sensibilizzare la comunità intera sul delicato tema della violenza sulle donne, che ancora oggi, nel 2021, sono troppo spesso vittime di femminicidi o violenze, fisiche e psicologiche. Questa mattina in Municipio, Rete Rosa, Rotary Club Saronno e Itis Riva hanno presentato, insieme al sindaco Augusto Airoldi e alla vicesindaco Laura Succi, l’iniziativa promossa in città nella giornata di giovedì 25 novembre. L’Amministrazione saronnese ha ribadito l’intenzione di voler affiancare le associazioni da anni impegnate nella battaglia contro questa tipologia di violenze, nella maggior parte dei casi domestiche, per “allargare la rete” di coordinamento nel territorio del saronnese, da dove provengono molte delle donne che si rivolgono a Rete Rosa per un aiuto.

“Non perdete le iniziative: il corteo delle 11 con le scuole, che terminerà a Villa Gianetti in via Roma con la campagna di sensibilizzazione ideata dai ragazzi la serata di riflessione al cine teatro Prealpi” dicono dal Comune.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi con la vice Laura Succi)

23112021