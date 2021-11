x

LAZZATE – “La società è lieta di annunciare che Agostino Mastrolonardo è il nuovo allenatore della prima squadra. Benvenuto mister e buon lavoro!” Questa la nota dell’Ardor Lazzate con la quale è stato annunciato che sulla panchina della formazione maggiore ha ora un nuovo tecnico. Il tutto dopo le dimissioni, ad inizio settimana, di mister Roberto Bonazzi.

Il nome di Mastrolonardo è stato per quattro stagioni legato al percorso, vincente, della Vis Nova di Giussano. Ora il compito di rilanciare l’Ardor Lazzate che dopo una “importante” campagna acquisti estiva veleggia soltanto nella zona di centroclassifica del campionato di Eccellenza.

L’Ardor Lazzate viene dalla sconfitta casalinga, 2-0, nel recupero infrasettimanale contro il Verbano. Prossimo imnpegno per l’Ardor, domenica pomeriggio per l’11’ giornata di andata, in casa contro la Sestese che è attualmente quarta in graduatoria. Classifica: Castanaese 24 punti, Varzi e Varesina 21, Sestese 20, Vogherese 19, Verbano 17, Club Milano 15, Calvairate 13, Ardor Lazzate 12, Gavirate, Base 96 Seveso e Pavia 10, Rhodense 8, Vergiatese 7, Accademia pavese 5, Settimo Milanese 3.

(foto: da sinistra, il direttore sportivo dell’Ardor Lazzate Marco Proserpio con Agostino Mastrolonardo, nuovo tecnico del club gialloblù)

