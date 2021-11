x

x

CISLAGO – CARONNO PERTUSELLA – ORIGGIO – GERENZANO – UBOLDO – Un lavoro di squadra e la scelta di lavorare con grande anticipo sono le carte vincenti della gestione “Natale” del Did delle Brughiere che racchiude i comuni del comprensorio saronnese.

Quest’anno i commercianti e le Amministrazioni si sono mossi in anticipo con le luminarie definite già nel periodo estivo e coordinate tra i diversi comuni.

Le luminarie sono state coordinare a livello di comprensorio: si trovanno delle palle con festoni di punti luce a Caronno, Uboldo e Cislago, delle palline di natale colorate a Gerenzano e dei festoni ad Origgio. In ogni comune debutterà inoltre l’illuminazione personalizzata del Did realizzata ad hoc.

Ma non solo. Sono stati posizionati, sulle strade provinciali di collegamento tra Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cislago, anche 5 alberi con filari a luce calda. Alla base della struttura dell’albero verrà posto uno striscione con i loghi delle attività che contribuiranno alla realizzazione dell’albero. “E’ una proposta in più per accendere e colorare il Natale in un anno che è stato complesso per le attività commerciali – spiega la responsabile del progetto e del Did Rachele Grassi – ad unirci è la voglia di ripartire di tornare alla normalità scommentendo ancora una volta sul lavoro di squadra”.

L’accensione avverrà questa sera in tutti i comuni che all’imbrunire si ritroveranno tutti illuminati.

Unica eccezione il Comune di Saronno dove le luminarie daranno collocate tra una dozzina di giorni. L’assessore al Commercio Mimmo D’Amato ha anticipato che l’istallazione e la successiva accensione dovrebbe avvenire tra mercoledì 8 e domenica 12 dicembre. Quest’anno a sostenere il corso delle luminarie saranno il Comune, il Duc ed Ascom