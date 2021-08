CISLAGO – UBOLDO – GERENZANO – CARONNO PERTUSELLA – ORIGGIO Il Natale, diceva un noto spot pubblicitario, “quanto arriva, arriva” e non è mai troppo presto per iniziare a lavorare sull’atmosfera, le iniziative e le proposte.

A dare il buon esempio, in termine di organizzazione ma anche della capacità di fare squadra il Did Antiche Brughiere che riunisce le attività commerciali dell’intero comprensorio saronnese.

Con la presidente Rachele Grassi i delegati delle attività commerciali dei singoli comuni (Origgio, Uboldo, Origgio, Gerenzano e Cislago) e le amministrazioni si sono mossi con largo anticipo. “Come l’anno scorso abbiamo deciso di coordinare la scelta delle luminarie a livello di comprensorio – commenta proprio Grassi – ci saranno due diversi soggetti che garantiranno, proprio in virtù di quest’organizzazione, una visione coordinata e con una chiara continuità anche cromatica, delle luminarie per chi attraverserà i diversi comuni”.

Ma non mancano anche le novità. “Abbiamo effettuato dei test nelle ultime settimane non solo per le luci che decoreranno i centri e le strade cittadine ma anche per la nuova luminaria del Did creata ad hoc con il logo della nostra associazione”. Al momento si tratta di una versione prova (quella definitiva verrà svelata solo in occasione dell’accensione) e l’associazione è all’opera anche per un’iniziativa speciale per valorizzare la luminaria personalizzata che sarà collocata nelle piazze del municipio di ogni Comune.

“Stiamo lavorando anche ad un altro progetto speciale che al momento non sveliamo, per non rovinare l’effetto sorpresa, ma che speriamo di realizzare con l’aiuto dei commercianti. Riguarda sempre la possibilità di portare l’atmosfera natalizia nei diversi comuni”.

E conclude: “Siamo partiti con grande anticipo anche perchè la nostra realtà è decisamente complessa per la presenza di diversi comuni ma devo dire che tutto si è svolto nel migliore dei modi. Non solo c’è stata grande collaborazione ma dai partecipanti sono arrivati tanti spunti e proposte che stiamo lavorando per concretizzare”. Un progetto, quello del coordinamento delle luminarie, partito in corso l’anno scorso e che ha già dato ottimi risultati al suo debutto.