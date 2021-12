x

SARONNO – I campionati calcistici locali pronti al rush finale dei gironi di andata. Oggi (partite alle 14.30), per la serie D alla 14′ giornata si gioca Caronnese-Borgosesia con arbitro David Kovacevic di Riva del Garda, assistenti Alessandro Castellari di Bologna e Salvatore Barbanera di Palermo.

Nelle categorie minori si è arrivati alla 12′ giornata. In Eccellenza Castanese-Ardor Lazzate con arbitro Matteo Pastori di Busto Arsizio, assistenti Andrea Giulio Adragna di Milano e Francesca Pia Algieri di Milano; e Verbano-Varesina con arbitro Filippo Pazzarelli di Macerata, assistenti Giovanni Ruocco di Brescia e Simone Severini di Seregno.

In Promozione Fbc Saronno-Valle Olona (alle 17, a Lazzate) con arbitro Dario Semeraro di Monza, Morazzone-Aurora Cmc Uboldese con arbitro Amedeo Riahi di Lovere e Universal Solaro-Amici dello sport con arbitro Alessio Natale Galantino di Pavia, assistenti Matteo Minnit di Legnano e Giuseppe Dieli di Monza.

In Prima categoria girone A il derby Pro Azzurra Mozzate-Tradate con arbitro Cristian Favaro di Seregno. Nel girone B Fenegrò-Salus Turate con arbitro Matteo Fumagalli di Como, Esperia Lomazzo-Albavilla con arbitro Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio e Albate-Rovellasca 1910 con arbitro Matteo Baldanza di Milano. Nel girone N Baranzatese-Ceriano Laghetto con arbitro Edoardo Pagano di Bergamo.

In Seconda categoria nel girone I Misinto-Oratorio Merone con arbitro Lorenzo Iannucci di Como, Gerenzanese-Stella azzurra Arosio con arbitro Klejdi Cela di Saronno e Rovellese-Cacinamatese con arbitro Sebastiano Machetto di Gallarate; nel girone N Samarate-Cistellum con arbitro Davide Longoni di Seregno, e Virtus Cantalupo-Pro Juventute con arbitro Andrea Annibali di Legnano. Nel girone R Osal Novata-Sc United con arbitro Nadim Mostafa Ahmed di Cinisello Balsamo.

In Terza categoria 11′ giornata Amor sportiva-San Vittore Olona con arbitro Giuseppe Garavaglia di Abbiategrasso, Cogliatese-Rescalda con arbitro Alessandro Librandi di Saronno, Legnanese-Limbiate con arbitro Gentian Mustafaj di Legnano, Legnarello-Dal Pozzo con arbitro Riccardo Masotto di Saronno e Rescaldinese-Airoldi Origgio con arbitro Paolo Marchese di Busto Arsizio.

