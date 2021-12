x

x

SARONNO – Malore stamane in corso Italia: alle 11.40 sono stati molti i cittadini a vedere arrivare una ambulanza della Croce rossa: al paziente, di 34 anni, soccorso nelle vicinanze dell’incrocio fra la parte pedonale e via San Giuseppe, è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Aveva insomma bevuto troppo: si è comunque presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Incidente stradale oggi alle 11.15 in via Maestri del lavoro a Cislago: è stato soccorso un uomo di 64 anni, al volante di una delle due automobili che si sono scontrate. Il paziente è stato preso in consegna dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di non gravi lesioni. Sul posto, per i rilievi del sinistro, anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese.

Tamponamento fra due automobili anche a Bregnano, oggi alle 18.50 in via Milano: un uomo di 44 anni ha avuto bisogno di essere medicato all’ospedale di Saronno, per lievi contusioni.

06122021