SARONNO – Neve in arrivo? Parrebbe proprio di sì: per quanto riguarda la zona del Saronnese e Tradatese le previsioni fanno riferimento alla giornata di mercoledì, situazione comunque in costante evoluzione. Ma tutto fa pensare che già fra le 4 della nottata e le 7 del mattino inizieranno a scendere fiocchi anche piuttosto copiosi. Scenario da questo punto di vista in “consolidamento” durante la mattinata e sino al primo pomeriggio quando la neve potrebbe diventare piuttosto “pesante” o addirittura pioggia mentre nel tardo pomeriggio ed in serata è prevista altra neve. Nella notte fra mercoledì e giovedì ancora neve, probabilmente mista a pioggia, che potrebbe cancellare gli eventuali accumuli di neve formatisi su marciapiedi ed a bordo strada.

Il maltempo dovrebbe definitivamente concludersi nella mattinata di giovedì quando si dovrebbe rivedere il sole ma sempre con temperature piuttosto rigide, di stagione. Nei prossimi giorni il termometro salirà di poco sopra lo zero, e potrebbe scendere anche a -4 quindi con rischio di gelate.

(foto: una immagine della nevicata a Saronno dell’anno scorso)

06122021