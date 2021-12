x

x

SARONNO – Con un commento scritto sotto alla nota dell’Amministrazione comunale condivisa venerdì 10 dicembre la società incaricata in prima battuta dall’Amministrazione comunale di allestire la città con le luminarie natalizie fa il punto sulle tempestiche dell’operazione e dei relativi imprevisti e ritardi.

“Buongiorno, siamo la ditta che inizialmente era stata incaricata di installare le luminare a Saronno. Volevamo fare una precisazione: il giorno 8 dicembre era in programma l’allestimento dell’albero ed è stato fatto.

La posa delle luminarie da progetto era prevista il 12 dicembre, così come comunicato in fase d’ordine in base al calendario degli ordini già ricevuti, e noi abbiamo comunicato in data 9 dicembre il ritardo nello svolgere tali installazioni per cause di forza maggiore”.

