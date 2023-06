x x

ARESE – Sono state le guardie giurate della Sicuritalia le prime ad arrivare tra piazza Maria Ausiliatrice e via Matteotti intorno a mezzanotte quando si era appena verificato l’incidente che ha coinvolto due vetture di cui una guidata da una ragazza si è ribaltata.

A far chiarezza su dinamica e responsabilità saranno i carabinieri della compagnia di Garbagnate arrivati sul posto proprio per effettuare i rilievi. Confermato l’impatto tra una Volkswagen Golf e un’Opel Agila. A guidare questa seconda vettura una 21enne soccorsa dal personale della Croce Rossa di Lainate. I soccorritori inviati sul posto dalla centrale operativa di Areu sono stati impegnati a prestare le prime cure alla giovane fino all’una quando è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione