SARONNO – Non aveva dichiarato redditi per oltre 43 mila euro derivanti dal commercio online: è quanto emerso da un controllo fiscale della Compagnia saronnese della Guardia di finanza nei confronti di un quarantenne di Saronno, titolare di una “ditta individuale” che si occupava della vendita di “prodotti vari” sul web. L’intervento delle Fiamme gialle rientra nella operaizone “E-commerce 2021” dedicata appunto ad appronfondire la vigilanza nel settore del commercio elettronico, attraverso l’uso delle varie piattaforme online.

Il saronnese, nel 2017, non aveva indicato nella dichiarazione dei redditi “componenti positivi” per 17 mila euro e per il 2018 altri 26 mila e 800 euro; e gli è stata anche contestata l’omessa certificazione di corrispettivi per 326 mila euro.

18122021