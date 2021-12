Calcio 1′ categoria: Tradate crolla, l’Esperia Lomazzo rallenta

x

LOMAZZO / TRADATE – Nel girone A di Prima categoria, per la 13′ giornata “spezzatino” perchè è stata disputata “a rate”, oggi stop del Tradate nella corsa verso le zone che contano della classifica, con la sconfitta cadsalinga contro il Bosto, è finita 2-4 ed ai tradatesi non sono bastate le reti di Amato e Stefanazzi. Due volte a segno gli ospoti, quindi è stato Amato ad accorciare le distanze nel finale di primo tempo, ma nella ripresa al 20′ è arrivato anche il terzo sigillo del Bosto. Al quale ha risposto Stefanazzi su calcio di rigore al 24′. Ma al 37′ è giunto il poker del Bosto. In classifica, Valceresio sempre in vetta con 28 punti, il Tradate è quarto a 23 scavalcato proprio dal Bosto che va a 25 parimerito con l’Ispra.

Nel girone B, sempre 14′ giornata e pure in questo caso “spalmata” in più domeniche, oggi la capolista Esperia Lomazzo in trasferta è stata “rallentata” della Guanzatese, 1-1. Per il Lomazzo a segno Idrissou. In classifica, Esperia sempre prima con 33 punti, seguita da Ardita, Menaggio e Monnet a quota 25 punti.

