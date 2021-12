x

SARONNO – Si giocano oggi soltanto in serie D, Eccellenza e Promozione, per quanto riguarda i campionati locali. Le categorie “minori” sono già in vacanza per la pausa invernale; a parte che per alcuni recuperi di Prima categoria. Si gioca dalle 14.30.

In serie D si è arrivati alle 17′ giornata e c’è lo scontro-salvezza a Genova fra i locali del Ligorna e la Caronnese. Arbitro designato Stefano Striamo di Salerno, assistenti Riccardo Marra di Milano e Michele De Capua di Nola. Mentre ad arbitrare un altro incontro del girone è un saronnese, a Lorenzo Vacca è stata assegnata Borgosesia-Fossano.

In Eccellenza si è arrivati alla 14′ giornata: rinviata a data da destinarsi Pavia-Ardor Lazzate per casi covid nella compagine pavese; riflettori su Varesina-Base 96 Seveso a Venegono Superiore con arbitro Matteo Sangalli di Treviglio, assistenti Diego Huete e Vincenzo Manno di Milano.

In Promozione, 14′ giornata, è saltata per covid Solbiatese-Aurora Cmc Uboldese; si gioca Morazzone-Fbc Saronno con arbitro Manuel Zambelli di Lodi ed assistenti Alessandro Gallotti di Busto Arsizio e Cesare Padovano di Pavia; e Universal Solaro-Lentatese con arbitro Riccardo Mainini di Busto Arsizio, assistenti Mohamadou Mansor Sali di Bergamo e Elia Liboni di Busto Arsizio.

In Prima categoria girone A le gare di recupero della 13′ giornata, con Tradate-Bosto con arbitro Alessio Boni di Milano; nel girone B Guanzatese-Esperia Lomazzo con arbitro Elisa Enis di Como.

