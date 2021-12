x

SARONNO – Polisportiva Repax ha annunciato, nei giorni scorsi, a tesserati e simpatizzanti, le cariche societarie stabilite nella riunione del nuovo consiglio del direttivo, avvenuta lo scorso lunedì 13 dicembre.

A ricoprire la carica di presidente sarà Alessandro Galli, con vicepresidenti Luca Borroni, Luca Migliavacca; Stefano Consoli sarà impegnato come segretario, Andrea Masini come tesoriere. Consiglieri, invece, Giovanni Berti, Edoardo Cardia, Stefano Cargiolli, Antonio Cascella, Andrea Vago.

“Da parte mia – così commenta Alessandro Galli in un post Facebook – un grande grazie per la fiducia che mi è stata data, un grazie a tutti i consiglieri che si sono resi disponibili a dare una mano e in particolare a Luca Migliavacca che ha ricoperto il ruolo di presidente prima di me.

Cercheremo di lavorare tutti insieme nei prossimi anni per una società che, come tradizione, sia il più possibile collegata con i ragazzi e le famiglie del quartiere.”

(in foto: il nuovo direttivo della Polisportiva Repax)



