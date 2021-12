x

SARONNO – Il boom di casi positivi al coronavirus che in questi giorni si sta registrando in Italia e Lombardia non sta risparmiando i calciatori e così molte gare di recupero della 15′ giornata di Promozione, previste questa sera, sono state rinviate. Per casi di positività al covid-19 sono rimandate a data da destinarsi Aurora Cmc Uboldese-Castello Cantù e Lentatese-Accademia Inveruno. Rimandata per un caso di positività nel Fbc Saronno anche la partita odierna dei saronnesi a Meda.

E’ inoltre stato comunicato il posticipo di Universal Solaro-Besnatese.

In Eccellenza rinviate per casi di positività al covid Vogherese-Club Milano, Gavirate-Rhodense, Settimo Milanese-Varesina, per quanto concerne il girone A.

