SARONNO – È stato definito, con una delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi, il piano triennale del fabbisogno del personale del Comune di Saronno per il periodo 2022-2024. “Nell’ultimo anno e mezzo – viene ricordato in una nota dell’ente locale – si sono verificate diverse cessazioni lavorative per pensionamenti o trasferimenti e questi posti vacanti non hanno mai trovato un’adeguata risposta dal punto di vista delle nuove assunzioni, lasciando così scoperte alcune posizioni all’interno della struttura. Il Comune di Saronno rientra nella fascia dei Comuni virtuosi, registrando un rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti inferiore al 27 per cento: questo quadro ha permesso all’Amministrazione di mettere quindi a bilancio un milione di euro per le nuove assunzioni”.

Attualmente il personale comunale conta 140 dipendenti a tempo pieno e 30 dipendenti part-time (170 persone in totale), con 5 cessazioni previste nell’anno 2022. Il piano triennale ha stabilito quindi l’assunzione di 19 persone nel corso del prossimo anno, così da portare il numero dei dipendenti complessivo a 184 unità.

