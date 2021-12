x

x

SARONNO – Il 2021 si è chiuso con un prestigioso riconoscimento per l’Itcs “G. Zappa” di Saronno, che ha conseguito uno dei 10 premi nazionali etwinning per progetti di gemellaggio elettronico svolti lo scorso anno scolastico.

Il 15 dicembre, presso la sede storica di Indire a Firenze, si è tenuta la premiazione ufficiale a cui hanno presenziato la dirigente scolastica dell’istituto saronnese, Elena Maria D’Ambrosio, e la docente referente del progetto Liliana Rossetti in rappresentanza dello “Zappa” e della classe premiata, la 4 A Sistemi Informativi aziendali dell’anno scolastico 2020/21.

Il progetto Young European Entrepreneurs , basato sulla simulazione dello sviluppo di mercati internazionali per la compravendita di prodotti ideati dagli studenti, aveva ricevuto in autunno dapprima il Certificato di Qualità Nazionale e subito dopo quello Europeo. Particolarmente valorizzati sono stati il carattere innovativo del progetto, lo sviluppo di competenze trasversali direttamente legate al curricolo scolastico dell’Istituto Tecnico Economico, l’applicazione di conoscenze e abilità specifiche in un contesto internazionale simulato.

Il bilancio positivo dei progetti realizzati nello scorso anno scolastico si completa con altri due Certificati di Qualità Nazionale e uno Europeo, confermando così il buon andamento dell’istituto nella sua avventura europea iniziata nel 2017 e consacrata lo scorso anno scolastico con il conseguimento del titolo di Scuola Etwinning.

Nel corso degli ultimi anni il numero di docenti coinvolti in progetti di gemellaggio elettronico presso lo “Zappa” infatti è cresciuto progressivamente attraverso varie iniziative di formazione interna e seminari provinciali e regionali ospitati in presenza e online dall’Istituto.

Anche quest’anno sono diversi i progetti in svolgimento, concentrati sullo sviluppo di competenze valide per percorsi specializzanti e focalizzati su temi come la sostenibilità e l’imprenditorialità.

Ulteriore passo verso un più completo sviluppo della dimensione europea dell’insegnamento sarà l’avvio di progetti Erasmusplus che prevedono la mobilità di docenti e studenti verso paesi partner europei. A questo scopo la preziosa esperienza maturata in eTwinning preparerà la strada alla realizzazione di contatti tra lo “Zappa” e scuole, aziende, agenzie educative europee.

L’elenco dei progetti premiati è visibile al link https://etwinning.indire.it/premi-nazionali-etwinning-2021-lelenco-dei-progetti-vincitori/.

21122021