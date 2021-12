x

SARONNO – Non è passata inosservata ieri mattina la presenza delle pattuglie della Guardia di Finanza della compagnia saronnese impegnate in una serie di controlli ed accertamenti.

Si trattava di un servizio realizzato dai finanzieri della sede di via Vespucci nell’ambito del controllo del rispetto relative all’uso del green pass per avventori e personale negli esercizi pubblici.

Sono attività che vengono svolte con regolarità, anche in coordinamento con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio, da parte dei militari delle Fiamme Gialle della compagnia saronnese in accordo con il comando provinciale guidato dal generale Crescenzo Sciaraffa.

Ieri sono stati molti i cittadini e i commercianti che hanno apprezzato la presenza dei finanzieri per garantire il rispetto delle regole in materia di norme anticovid in un momento in cui i contagi sono in netta risalita.

