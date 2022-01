SARONNO – E’ stato un inizio di giornata decisamente movimentato per la città di Saronno con l’inseguimento della polizia locale per bloccare un’auto che aveva saltato un posto di controllo.

Ma facciamo un passo indietro. Stamattina durante uno degli accertamenti con l’ausilio dei varchi automatizzati la polizia locale ha individuato una vettura che era stata radiata e quindi non avrebbe potuto circolare. Hanno intimato l’alt al conducente della Volkwagen Polo nera ma questo ha accelerato ed ha proseguito su via Roma.

I vigili l’hanno subito inseguito fino in corso Italia. Arrivato in via Carcano l’uomo l’ha imboccata contromano ed ha proceduto verso via Molino. Qui ha lasciato l’auto in mezzo alla strada e correndo a perdifiato si è dileguanto nei pressi della stazione ferroviaria. L’inseguimento si è concluso intorno alle 9,10-

La polizia locale ha provveduto a sequestrare l’auto. Dalla targa hanno scoperto che era stata radiatata proprio dal comando di Saronno perchè intestata al proprietario di 39 vetture.

Sono state avviate le indagini per cercare di risalire al conducente della vettura.

