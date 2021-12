SARONNO – Pomeriggio movimentato ieri all’Itis Riva la scuola superiore di via Carso dove è scattato l’allarme antintrusione ieri poco dopo le 16,30. Un episodio decisamente strano se si considera la giornata festiva di ieri e il fatto che il tentativo di intrusione sia stato messo a segno in pieno giorno. Fortunatamente i dispositivi che proteggono la scuola hanno messo in fuga chi tentava di entrare, ladri o vandali che fossero.

L’antifurto è collegato con la centrale operativa della Vedetta Lombarda che appena è scattato il dispositivo ha inviato sul posto una pattuglia subito raggiunta dagli uomini di turno della polizia locale.

Tutti gli accessi al’istituto erano perfettamente sigillati e non risultavano tentativi di intrusione in corso. Così gli agenti della polizia locale dopo un sopralluogo hanno steso un rapporto sull’accaduto e sono tornati in comando.

