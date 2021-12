CARONNO PERTUSELLA – E’ il neo rieletto sindaco Marco Guidici, che guida Caronno Pertusella il primo a rispondere all’intervista di fine anno de ilSaronno.

Sindaco, partiamo da un bilancio di questo 2021, il secondo anno segnato dalla pandemia?

“La pandemia ha inciso molto nell’economia e nelle relazioni, ma il 2021 è stato l’anno delle vaccinazioni di massa. I dati di fine 2021, sono ben diversi rispetto a quelli di inizio anno e i sintomi causati dalla variante omicron si stanno dimostrando più lievi rispetto alle varianti precedenti. Sia chiaro, i contagi sono in aumento esponenziale e occorre prestare attenzione e rispettare le disposizioni ministeriali in materia di contrasto al Covid19 ma dobbiamo anche dire che, grazie soprattutto al vaccino, i casi gravi, da trattare in terapia intensiva, sono molti meno e meno gravi rispetto ad un anno fa. Da 5 mesi nessun cittadino di Caronno Pertusella è morto causa Covid19 e questo è un importante risultato che ci permette di non assistere al dramma umano che ho vissuto fino alla primavera dello scorso anno.

Quali sono i progetti concretizzati dalla sua Amministrazione?

I progetti portati a conclusione o sono prossimi ad essere completati sono molti, dalla riqualificazione delle piazze alla realizzazione di nuovi marciapiedi, al completamento del secondo lotto della scuola S.Alessandro all’apertura delle nuove rotonde su via Bergamo, il rifacimento e l’ampliamento dell’illuminazione a Led e tanti altri progetti che abbiamo elencato nella lunga campagna elettorale che si è da poco conclusa. Permane la preoccupazione legata all’affidabilità delle imprese a rispettare i tempi per i molteplici problemi che conosciamo. I Bonus e il superbonus del 110% hanno spinto enormemente la domanda nell’edilizia. Inoltre, l’aumento della domanda, dell’energia e delle materie prime hanno reso difficoltoso l’approvvigionamento dei materiali, oltre a farne lievitare enormemente i costi. A ciò si aggiunge la difficoltà nel reperire manodopera specializzata e i cantieri non sono pienamente operativi.

Quali sono le sfide che attendono la sua comunità per il 2022?

Non perdere le opportunità legate ai fondi del Pnrr! E’ questa una opportunità storica e irripetibile che ci permetterà di intervenire e riqualificare larghe aree di Caronno Pertusella, incominciando dal nuovo centro civico.

Qual’è il ricordo del 2021 che le suscita più emozione?

Una forte emozione l’ho avuta all’atto della mia rielezione a Sindaco. Il riconoscimento per il lavoro svolto e la grande dimostrazione d’affetto che ho ricevuto in quei giorni, sono indimenticabili. Grande soddisfazione per la mia squadra e per il coinvolgimento di tanti giovani promesse.

Se potesse esaudire un desiderio dei suoi concittadini quale sarebbe?

Stante i momenti difficili che viviamo è prioritario che a tutti i cittadini siano garantiti i beni primari: casa e lavoro. Il mio augurio è quello di aumentare gli affetti, di ritrovare serenità e rafforzare il senso di umanità. Vorrei che le parole di Papa Francesco sul naufragio di civiltà non lasci nessuno indifferente, ma sappia risvegliare l’amore e la compassione che c’è in noi.