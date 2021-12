TURATE – Il sindaco Alberto Oleari ha fatto il piunto della situazione dell’emergenza coronavirus in paese.

Buongiorno a tutta la cittadinanza, vi mando una ulteriore informazione infrasettimanale in quanto il numero dei positivi è raddoppiato negli ultimi tre giorni, probabilmente a causa di comportamenti poco attenti nella settimana precedente il Natale. La quarta ondata è ufficialmente arrivata anche a Turate.

Infatti venerdì avevamo 35 positivi, oggi ne abbiamo ben 72. E il numero è destinato ad alzarsi anche nei prossimi giorni per via dei vari incontri, cene, pranzi natalizi. Per questo torno a raccomandarvi la massima attenzione. Mascherine sempre indossate (tra l’altro il nuovo Decreto del 24 dicembre prevede l’obbligo di indossarle anche all’aperto, anche in zona bianca), meglio se del tipo più protettivo (Ffp2), distanziamento, aerazione, lavaggio mani. Se dobbiamo proprio incontrare persone, prediligiamo di farlo all’aperto. Al chiuso invece, il meno possibile e sempre con le massime attenzioni! Per capodanno evitiamo cenoni, feste e tavolate in compagnia, giusto per non correre il rischio di rovinarci i primi 15 giorni dell’anno nuovo. Come al solito, ognuno tiri le proprie conclusioni.

Il sindaco Alberto Oleari

(foto archivio: il sindaco Alberto Oleari ad una cerimonia pubblica di tempo fa)

31122021