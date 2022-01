LAZZATE – Intenso 2021 per i vigili del fuoco del comando di Lazzate, che tracciano un bilancio della loro attività nell’anno che si è appena concluso. Sono stati 503 gli interventi di “soccorso tecnico urgente” (incendi ma non soltanto, anche per incidenti stradali, fughe di gas ed altre tipologie di emergenze che si sono verificate nel corso del tempo) che sono stasti effettuati sul territorio delle province di Monza e Brianza, Milano, Como, Varese comprendendo anche Saronno ed il Saronnese in supporto dei colleghi locali, quando ce n’è stato bisogno.

Per quanto riguarda lo staff in servizio, è costituoto da 3 capi squadra volontari, e da 23 vigili volontari. Mentre il poarco mezzi è composto da 2 autopompe 1 autobotte 1 furgone carro soccorso e carro emergenze idrogeologiche, 1 fuoristrada con modulo di spegnimento rapido degli incendi, ed un 1 fuoristrada con modulo schiuma.

(foto: il comando ed i mezzi dei vigili del fuoco di Lazzate)

