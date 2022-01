SARONNO – Problemi in città e nel circondario per gli utenti del servizio di telefonia Wind, sia mobile che fisso: ce li hanno segnalato diversi lettori, e riguardano in particolare il pomeriggio odierno ma non solo, anche stamane si sono registrati linea lenta o assente, o comunque l’impossibilità a navigare sul web. Ed effettivamente visionando lo “spazio guasti” del sito ufficiale di Wind, si evidenzia che molte delle segnalazioni di problemi che oggi sono state ricevute dalla campagna telefonica rigurfano proprio la zona attorno ed in particolare a nord di Milano, e di Milano città.

Variegate le problematiche segnalate dai lettori, anche quelle relative ad un solo parziale funzionamento dei servizi internet.

Il tutto, sempre riguarda alle segnalazioni che sono pervenute dalla società telefonica ed in ambito italiano, e che ha riguardato in particolare la fascia oraria fra le 16 e le 18 anche se tutt’ora, dopo le 19, sono segnalate difficoltà di connessione nella zona.

