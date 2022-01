LIMBIATE – “È ufficiale: con decreto del 30 dicembre 2021 è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture il progetto da 8.500.000 euro per la riqualificazione di Villa Attanasio, già Rasini-Medolago, storica dimora nel centro città acquisita dal Comune di Limbiate nel febbraio 2021″. Ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale limbiatese.

Lo studio di fattibilità presentato a maggio dall’ente locale ed affidato ad una realtà autorevole come il Politecnico di Milano è stato premiato dai tecnici del Ministero, che ne hanno riconosciuto il valore finanziando l’intera cifra richiesta – pari a circa 5 milioni di euro – che andrà a sommarsi ai 3.5 milioni di euro già stanziati a bilancio dal Comune di Limbiate.

“Inizialmente era un sogno – commenta il sindaco, Antonio Romeo – condiviso anche dal nostro ambasciatore Luca Attanasio, ed in seguito è diventato un progetto: ora possiamo lavorare affinché sogni e progetti si trasformino in realtà. La notizia del finanziamento è ciò che tutti stavamo aspettando”.La proposta di rifunzionalizzazione elaborata dal Politecnico si orienta verso la creazione di un polo quale centro avanzato di promozione e diffusione della cultura e quale luogo di incontro, scambio e relazione per la comunità e il territorio. Lo stesso criterio è rivolto al parco storico, ridefinito in continuità con il parco di Villa Mella per uno spazio verde complessivo di quasi 80.000 metri quadrati a disposizione dei cittadini.

Lo studio di fattibilità, foto e informazioni relative alla Villa e al progetto di restauro sono reperibili sul sito del Comune di Limbiate a questo indirizzo: https://comune.limbiate.mb.it/villa-attanasio-gia-rasini…/

La villa, che diventerà centro culturale, è dedicata alla memoria di Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia in Congo, nato a Saronno e cresciuto a Limbiate, che ha perso la vita nel corso di una sparatoria avvenuta nel Paese africano, durante una missione umanitaria dell’Onu, il 22 febbraio 2021.

05012022