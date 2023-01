x x

COGLIATE – Un pensiero alle imminenti elezioni ma soprattutto un bilancio positivo di quanto fatto negli ultimi mesi per sostenere la ripartenza post pandemia di Cogliate e la concretizzazione di nuovi progetti della comunità. Sono i punti salienti toccati del sindaco Andrea Basilico nella sua intervista.

Ecco le sue risposte

Sindaco com’è andato questo 2022 nella vostra comunità?

l 2022 è stato un anno molto inteso caratterizzato dalla ripartenza dopo la difficile situazione che abbiamo vissuto a seguito della pandemia. A Cogliate si è percepita la volontà della cittadinanza e delle associazioni di voler ripartire a viverre una vita normale, fatta di contatti, incontri, eventi mostre e feste. Il 2022 è stato l’anno in cui molti progetti sono partiti a seguito delle progettazioni e dei bandi sviluppati gli anni precedenti. La nuova ala del cimitero è ormai giunta a conclusione, i lavori miglioramento della piattaforma ecologica sono ad un ottimo punto proprio come l’area addestramento cinofili. Non si deve parlare però solo di opere ma di tanti servizi nuovi attivati alla cittadinanza, tra cui l’unione delle Polizie Locali con Ceriano Laghetto e la nascita del polo della famiglia a Cascina Nuova in collaborazione con Lazzate e Misinto, due progetti pilota che sono certo daranno grandi risultati in termini concreti ai nostri territori ed ai nostri concittadini.

Quali sono i progetti concretizzati dalla sua Amministrazione?

Il lavoro è stato veramente tanto e inteso e sono convinto abbia dato grandi risultati.

Dal 2023 dobbiamo aspettarci un ulteriore anno inteso, in cui ci saranno molte positive novità e tante possibilità per la nostra Cogliate. Se si avrà la forza di tenere questi ritmi ed agganciarle tutte, riusciremo a migliorare ulteriormente il nostro territorio e ad unire ancora di più la nostra comunità. Nel 2023 a Cogliate ci saranno le elezioni e tutto questo sarà responsabilità del nuovo sindaco.

