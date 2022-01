SARONNO – Non passano certo inosservati i due estintori che da qualche giorno danno bella mostra di sè alla periferia cittadina.

Cosa ci fanno i due dispositivi antincendio alla Cassina Ferrara tra via Pastore e via Cesare Battisti? Difficile a dirsi. I residenti li hanno notati negli ultimi giorni e si sono accorti che entrambi i dispositivi risultano scaduti in base alle date riportate.

L’ipotesi più probabile e che siano stati abbandonati dal proprietario che ha preferito lasciarli nel verde piuttosto che smaltirli correttamente. Ora toccherà al Comune occuparsi del recupero e dello smaltimento. Se il proprietario dovesse essere rintracciato potrebbe essere sanzionato per l’abbandono e chiamato a pagare le spese sostenute dall’ente locale per il ripristino dei luoghi.

(per le foto si ringraziano i nostri lettori)

