SARONNO – “E’ ufficiale, la Sagra di Sant’Antonio del 9 gennaio a Saronno è stata annullata, con tutte le sue manifestazioni: corteo, fiera, animali in gabbia. Quindi neppure noi saremo presenti. Ci sarà solo la benedizione degli animali domestici, su questa iniziativa, non abbiamo niente in contrario. Ringraziamo le molte persone che avevano dato la loro adesione: non mancheranno altri momenti di lotta”. Lo si legge in una nota dell’associazione Cento per cento animalisti.

Proseguono gli attivisti. “Siamo felici che agli animali vengano risparmiati alcuni giorni di sofferenza e stress: purtroppo questo non avviene per una crescita di coscienza di organizzatori, sindaco, amministratori e paesani, ma solo per la paura e le restrizioni dovuti alla situazione sanitaria. Speriamo che questa pausa serva di riflessione per capire che gli animali è dovuto rispetto”.

Per l’emergenza covid, la tradizionale sagra si terrà solo con pochi eventi, che non prevedono assembramenti religiosi, e che sono soprattutto di carattere religioso. Il programma definitivo è stato appena reso noto.

06012022