x x

SARONNO – “Sport in Centro ha riscosso un successo indiscutibile. Per questo nella doppia veste di membro della commissione sport e di una delle asd presenti, ringrazio l’assessorato Gabriele Musarò che ne ha reso possibile lo svolgimento”.

Inizia così la nota di Maria Ceriani che fa il punto sulla kermesse organizzata lo scorso weekend in centro.

“Un successo reso possibile grazie a tutte le associazioni sportive saronnesi, che sono sempre disponibili a queste iniziative, mettendo in campo competenza, disponibilità, mezzi e persone. Nonostante le importanti difficoltà burocratiche che si devono affrontare nell’organizzare un evento, anche se promosso dall’amministrazione, i risultati ci sono: queste manifestazioni piacciono e continueranno a piacere.

Un rapporto costi / benefici più che positivo per la città oltre che una occasione per conoscere e valorizzare associazioni ed atleti saronnesi che hanno raggiunto obbiettivi prestigiosi a livello nazionale ed europeo.

I prossimi appuntamenti con l’atletica, il podismo e il ciclismo made in Saronno offriranno ulteriori occasioni per confermare quanto sia importante dedicare allo sport saronnese sempre più risorse”.

(foto della manifestazione per la copertina)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn